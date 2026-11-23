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23.11.2026 10:02:22
TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31.74 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.151 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 43.86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138.19 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38.19 Prozent zugenommen.
Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 838.41 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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