SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment
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17.08.2026 10:02:40
TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien verdienen können.
Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24.45 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 40.900 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers auf 83.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’415.13 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +241.51 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eine Börsenbewertung in Höhe von 1.60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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