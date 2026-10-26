TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile letztlich bei 36.78 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 271.887 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 49.64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’496.47 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34.96 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) bezifferte sich zuletzt auf 948.89 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch