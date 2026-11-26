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|SMA Solar-Investment
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26.11.2026 10:02:03
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 26.11.2023 wurden SMA Solar-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 57.90 EUR. Bei einem SMA Solar-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.727 SMA Solar-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 42.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72.88 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 72.88 EUR entspricht einer negativen Performance von 27.12 Prozent.
Zuletzt verbuchte SMA Solar einen Börsenwert von 1.49 Mrd. Euro. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie belief sich damals auf 48.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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