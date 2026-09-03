SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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03.09.2026 10:02:30
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das SMA Solar-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 73.70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.357 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (56.15 EUR), wäre das Investment nun 76.19 EUR wert. Mit einer Performance von -23.81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
SMA Solar war somit zuletzt am Markt 2.00 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SMA Solar-Papiers lag beim Börsengang bei 48.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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