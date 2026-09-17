SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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17.09.2026 10:02:07
TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SMA Solar-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SMA Solar-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.18 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 320.718 SMA Solar-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 17’735.73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55.30 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77.36 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete SMA Solar eine Marktkapitalisierung von 1.94 Mrd. Euro. Die SMA Solar-Aktie wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Papiers auf 48.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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