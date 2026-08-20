TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SMA Solar-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31.35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 31.898 SMA Solar-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (57.40 EUR), wäre das Investment nun 1’830.94 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +83.09 Prozent.

SMA Solar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.96 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Das SMA Solar-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 48.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch