TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Siltronic-Aktie an diesem Tag bei 138.20 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7.236 Siltronic-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 571.64 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 31.08.2026 auf 79.00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42.84 Prozent eingebüsst.

Siltronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch