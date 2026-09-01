Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’262 -0.2%  SPI 20’053 -0.3%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’028 -0.9%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 6’385 -0.5%  Gold 4’377 -1.6%  Bitcoin 63’232 -0.4%  Dollar 0.8100 0.2%  Öl 92.1 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie in Rot: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Amazon-Aktie tiefer: Milliardenklage wegen mutmasslich künstlich verteuerter Werbung
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Suche...
Plus500 Depot

Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Siltronic-Performance im Blick 01.09.2026 10:02:33

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Siltronic-Investment gewesen.

Siltronic
71.76 CHF -3.46%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Siltronic-Aktie an diesem Tag bei 138.20 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7.236 Siltronic-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 571.64 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 31.08.2026 auf 79.00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42.84 Prozent eingebüsst.

Siltronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siltronic AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten