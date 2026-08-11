TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Siltronic-Anteile an diesem Tag 15.55 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Siltronic-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.329 Siltronic-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’924.41 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 10.08.2026 auf 76.55 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 4’924.41 EUR entspricht einer Performance von +392.44 Prozent.

Der Börsenwert von Siltronic belief sich jüngst auf 2.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch