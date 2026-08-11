Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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11.08.2026 10:02:37
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Siltronic-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Siltronic-Anteile an diesem Tag 15.55 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Siltronic-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.329 Siltronic-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’924.41 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 10.08.2026 auf 76.55 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 4’924.41 EUR entspricht einer Performance von +392.44 Prozent.
Der Börsenwert von Siltronic belief sich jüngst auf 2.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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