Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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06.10.2026 10:02:12
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Siltronic eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 06.10.2016 wurde die Siltronic-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26.12 EUR. Bei einem Siltronic-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.829 Siltronic-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (82.75 EUR), wäre das Investment nun 316.87 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 216.87 Prozent vermehrt.
Alle Siltronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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