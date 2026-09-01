Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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01.09.2026 10:02:33
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sartorius vz-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Sartorius vz-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 571.60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.175 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (249.20 EUR), wäre das Investment nun 43.60 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 56.40 Prozent vermindert.
Insgesamt war Sartorius vz zuletzt 15.36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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