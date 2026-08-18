Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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18.08.2026 10:02:13
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sartorius vz-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sartorius vz-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die Sartorius vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 194.35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.145 Sartorius vz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’203.50 EUR, da sich der Wert einer Sartorius vz-Aktie am 17.08.2026 auf 233.90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20.35 Prozent.
Jüngst verzeichnete Sartorius vz eine Marktkapitalisierung von 14.49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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