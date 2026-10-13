TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Sartorius vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 214.20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.467 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118.11 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 12.10.2026 auf 253.00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 18.11 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius vz bezifferte sich zuletzt auf 15.71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch