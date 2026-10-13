Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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13.10.2026 10:02:21
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Sartorius vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 214.20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.467 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118.11 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 12.10.2026 auf 253.00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 18.11 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius vz bezifferte sich zuletzt auf 15.71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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