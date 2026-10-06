TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren eingefahren

Am 06.10.2016 wurden Sartorius vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74.50 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 134.228 Sartorius vz-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 33’771.81 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 05.10.2026 auf 251.60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 237.72 Prozent.

Sartorius vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch