TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Verlust hätte eine PVA TePla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PVA TePla-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der PVA TePla-Anteile betrug an diesem Tag 29.95 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die PVA TePla-Aktie investierten, hätten nun 33.389 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen PVA TePla-Aktien wären am 19.08.2026 968.28 EUR wert, da der Schlussstand 29.00 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3.17 Prozent verringert.

Der Marktwert von PVA TePla betrug jüngst 621.54 Mio. Euro. Das PVA TePla-Papier wurde am 21.06.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des PVA TePla-Papiers lag damals bei 10.70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch