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|Profitabler PVA TePla-Einstieg?
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19.11.2026 10:02:05
TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel hätte eine Investition in PVA TePla von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in PVA TePla eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das PVA TePla-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2.52 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das PVA TePla-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’968.254 PVA TePla-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 104’841.27 EUR, da sich der Wert einer PVA TePla-Aktie am 18.11.2026 auf 26.42 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 948.41 Prozent.
PVA TePla war somit zuletzt am Markt 553.59 Mio. Euro wert. Der erste Handelstag der PVA TePla-Aktie an der Börse XETRA war der 21.06.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PVA TePla-Aktie auf 10.70 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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