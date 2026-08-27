TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PVA TePla von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PVA TePla-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das PVA TePla-Papier bei 2.54 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3’937.008 PVA TePla-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 29.32 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 115’433.07 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 115’433.07 EUR entspricht einer Performance von +1’054.33 Prozent.

PVA TePla wurde am Markt mit 608.70 Mio. Euro bewertet. Der erste Handelstag der PVA TePla-Papiere an der Börse XETRA war der 21.06.1999. Die PVA TePla-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 10.70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch