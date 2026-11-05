TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PVA TePla-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PVA TePla-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die PVA TePla-Aktie 17.91 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5.583 PVA TePla-Aktien. Die gehaltenen PVA TePla-Aktien wären am 04.11.2026 167.84 EUR wert, da der Schlussstand 30.06 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 67.84 Prozent.

Am Markt war PVA TePla jüngst 654.69 Mio. Euro wert. Am 21.06.1999 fand der erste Handelstag des PVA TePla-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PVA TePla-Papiers auf 10.70 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch