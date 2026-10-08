TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OHB SE von vor 5 Jahren verdient

Die OHB SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die OHB SE-Aktie bei 36.55 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die OHB SE-Aktie investierten, hätten nun 2.736 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (162.60 EUR), wäre die Investition nun 444.91 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 344.91 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete OHB SE eine Marktkapitalisierung von 3.49 Mrd. Euro. Das OHB SE-Papier wurde am 13.03.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die OHB SE-Aktie bei 10.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch