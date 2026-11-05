TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OHB SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das OHB SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38.71 EUR. Bei einem OHB SE-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.832 OHB SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 218.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’631.48 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 463.15 Prozent erhöht.

OHB SE wurde am Markt mit 4.39 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der OHB SE-Aktie an der Börse XETRA war der 13.03.2001. Damals wurde der erste Kurs eines OHB SE-Anteils bei 10.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch