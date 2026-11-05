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|OHB SE-Anlage im Blick
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05.11.2026 10:02:01
TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OHB SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in OHB SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde das OHB SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38.71 EUR. Bei einem OHB SE-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.832 OHB SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 218.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’631.48 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 463.15 Prozent erhöht.
OHB SE wurde am Markt mit 4.39 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der OHB SE-Aktie an der Börse XETRA war der 13.03.2001. Damals wurde der erste Kurs eines OHB SE-Anteils bei 10.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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