Das OHB SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das OHB SE-Papier bei 41.27 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 24.231 OHB SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des OHB SE-Papiers auf 180.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’381.04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 338.10 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von OHB SE belief sich zuletzt auf 3.73 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des OHB SE-Papiers fand am 13.03.2001 an der Börse XETRA statt. Die OHB SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 10.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch