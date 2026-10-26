TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 3 Jahren verdient

Das Nordex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10.57 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 94.652 Nordex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (36.36 EUR), wäre das Investment nun 3’441.55 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 244.16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 8.61 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 fand der erste Handelstag der Nordex-Aktie an der Börse XETRA statt. Die Nordex-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 9.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch