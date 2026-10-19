TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordex-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Nordex-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Nordex-Anteile letztlich bei 23.14 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4.322 Nordex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordex-Papiers auf 39.14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169.14 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69.14 Prozent gesteigert.

Alle Nordex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.27 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Nordex-Aktie bei 9.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch