Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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28.09.2026 10:02:19
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Nordex-Investment verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das Nordex-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Nordex-Aktie an diesem Tag bei 11.41 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Nordex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8.768 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nordex-Papiere wären am 25.09.2026 348.79 EUR wert, da der Schlussstand 39.78 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 248.79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nordex belief sich zuletzt auf 9.42 Mrd. Euro. Das Nordex-IPO fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nordex-Papiers auf 9.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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