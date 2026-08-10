TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Nordex-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Nordex-Aktie bei 15.98 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 625.737 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 38.84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’303.62 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +143.04 Prozent.

Der Börsenwert von Nordex belief sich jüngst auf 9.20 Mrd. Euro. Der Nordex-Börsengang fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Nordex-Papiers lag damals bei 9.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch