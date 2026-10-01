Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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01.10.2026 10:02:04
TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Nemetschek SE-Einstiegs gewesen.
Das Nemetschek SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nemetschek SE-Aktie an diesem Tag 89.36 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.119 Nemetschek SE-Papiere. Die gehaltenen Nemetschek SE-Aktien wären am 30.09.2026 67.76 EUR wert, da der Schlussstand 60.55 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 32.24 Prozent.
Alle Nemetschek SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.06 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Damals wurde der erste Kurs eines Nemetschek SE-Anteils bei 75.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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