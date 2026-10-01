TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren bedeutet

Das Nemetschek SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nemetschek SE-Aktie an diesem Tag 89.36 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.119 Nemetschek SE-Papiere. Die gehaltenen Nemetschek SE-Aktien wären am 30.09.2026 67.76 EUR wert, da der Schlussstand 60.55 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 32.24 Prozent.

Alle Nemetschek SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.06 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Damals wurde der erste Kurs eines Nemetschek SE-Anteils bei 75.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch