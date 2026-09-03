TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 83.80 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Nemetschek SE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 119.332 Nemetschek SE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 7’923.63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66.40 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 7’923.63 EUR, was einer negativen Performance von 20.76 Prozent entspricht.

Nemetschek SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.84 Mrd. Euro. Das Nemetschek SE-Papier wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 75.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch