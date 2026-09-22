Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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22.09.2026 10:02:21
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kontron-Aktien verlieren können.
Am 22.09.2025 wurde die Kontron-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27.68 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 36.127 Kontron-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 764.45 EUR, da sich der Wert einer Kontron-Aktie am 21.09.2026 auf 21.16 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23.55 Prozent.
Alle Kontron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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