Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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11.08.2026 10:02:37
TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kontron-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Kontron-Papier an diesem Tag 20.00 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50.000 Kontron-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 21.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’090.00 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9.00 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Kontron belief sich zuletzt auf 1.38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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