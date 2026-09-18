JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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18.09.2026 10:02:29
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen JENOPTIK-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der JENOPTIK-Aktie statt. Der Schlusskurs der JENOPTIK-Anteile betrug an diesem Tag 17.19 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investierten, hätten nun 581.734 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 22’978.48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39.50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 129.78 Prozent gesteigert.
JENOPTIK wurde am Markt mit 2.22 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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