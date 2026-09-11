TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 16.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 62.267 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’518.06 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 10.09.2026 auf 40.44 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 151.81 Prozent.

Alle JENOPTIK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch