JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
25.09.2026 10:02:17
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen JENOPTIK-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der JENOPTIK-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das JENOPTIK-Papier an diesem Tag 23.86 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.191 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 40.42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169.40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69.40 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK bezifferte sich zuletzt auf 2.42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Am Freitagmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)