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JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

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Frühes Investment 25.09.2026 10:02:17

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen JENOPTIK-Investment gewesen.

JENOPTIK
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der JENOPTIK-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das JENOPTIK-Papier an diesem Tag 23.86 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.191 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 40.42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169.40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69.40 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK bezifferte sich zuletzt auf 2.42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: JENOPTIK
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