TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 06.11.2016 wurde das JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 15.34 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.521 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 35.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228.24 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128.24 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 2.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch