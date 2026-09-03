TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IONOS von vor 3 Jahren verdient

Die IONOS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der IONOS-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15.52 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 64.433 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’171.39 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Papiers am 02.09.2026 auf 33.70 EUR belief. Mit einer Performance von +117.14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte IONOS einen Börsenwert von 4.64 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des IONOS-Papiers fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Ein IONOS-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch