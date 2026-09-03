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IONOS-Investition im Blick 03.09.2026 10:02:30

TecDAX-Wert IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IONOS von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IONOS-Aktie Investoren gebracht.

IONOS
32.06 CHF 1.14%
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Die IONOS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der IONOS-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15.52 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 64.433 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’171.39 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Papiers am 02.09.2026 auf 33.70 EUR belief. Mit einer Performance von +117.14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte IONOS einen Börsenwert von 4.64 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des IONOS-Papiers fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Ein IONOS-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’048.55 18.41 SYBHSU
Short 15’331.01 13.55 SWBWSU
Short 15’881.22 8.87 SJB30U
SMI-Kurs: 14’386.82 03.09.2026 17:09:30
Long 13’827.81 19.95 SGBRFU
Long 13’519.85 13.94 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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