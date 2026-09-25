TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren verdient

Die HENSOLDT-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HENSOLDT-Papier an diesem Tag 27.66 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hat, hat nun 3.615 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 274.77 EUR, da sich der Wert einer HENSOLDT-Aktie am 24.09.2026 auf 76.00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 174.77 Prozent.

HENSOLDT wurde am Markt mit 9.16 Mrd. Euro bewertet. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die HENSOLDT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch