HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables HENSOLDT-Investment?
|
07.08.2026 10:02:29
TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren HENSOLDT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 07.08.2021 wurde die HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14.38 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hat, hat nun 695.410 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62’837.27 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 06.08.2026 auf 90.36 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 528.37 Prozent.
Alle HENSOLDT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.10 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HENSOLDT-Papiers fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Das HENSOLDT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
07.08.26
|HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
07.08.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
07.08.26
|TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)