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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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Rentables HENSOLDT-Investment? 07.08.2026 10:02:29

TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren HENSOLDT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

HENSOLDT
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Am 07.08.2021 wurde die HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14.38 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hat, hat nun 695.410 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62’837.27 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 06.08.2026 auf 90.36 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 528.37 Prozent.

Alle HENSOLDT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.10 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HENSOLDT-Papiers fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Das HENSOLDT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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