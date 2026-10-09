TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in freenet von vor 10 Jahren angefallen

Das freenet-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des freenet-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25.42 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 3.935 freenet-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 22.38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88.06 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 11.94 Prozent verkleinert.

Der freenet-Wert an der Börse wurde auf 2.68 Mrd. Euro beziffert. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die freenet-Aktie bei 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch