TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das freenet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die freenet-Anteile bei 27.22 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.674 Anteilen. Die gehaltenen freenet-Papiere wären am 25.06.2026 88.68 EUR wert, da der Schlussstand 24.14 EUR betrug. Die Abnahme von 100 EUR zu 88.68 EUR entspricht einer negativen Performance von 11.32 Prozent.

Zuletzt verbuchte freenet einen Börsenwert von 2.80 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Anteils fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Die freenet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch