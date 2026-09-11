freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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11.09.2026 10:02:23
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen freenet-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 11.09.2016 wurde die freenet-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26.31 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 380.156 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen freenet-Anteile wären am 10.09.2026 9’443.07 EUR wert, da der Schlussstand 24.84 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5.57 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von freenet belief sich zuletzt auf 2.86 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der freenet-Anteilsschein bei 68.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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