Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’399 0.0%  SPI 20’228 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’032 0.1%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’382 0.0%  Gold 4’469 -0.1%  Bitcoin 65’593 0.0%  Dollar 0.8088 0.2%  Öl 95.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barclays Capital bescheinigt Underweight für Hannover Rück-Aktie
Barclays Capital: Underweight-Note für Swiss Re-Aktie
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight
Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
Suche...
Plus500 Depot

freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende freenet-Investition? 04.09.2026 10:02:29

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in freenet gewesen.

freenet
22.94 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades freenet-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 21.38 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die freenet-Aktie investiert hat, hat nun 46.773 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’138.45 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 03.09.2026 auf 24.34 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13.84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 2.84 Mrd. Euro. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des freenet-Anteils belief sich damals auf 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: freenet
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu freenet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten