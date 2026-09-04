freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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04.09.2026 10:02:29
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in freenet gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades freenet-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 21.38 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die freenet-Aktie investiert hat, hat nun 46.773 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’138.45 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 03.09.2026 auf 24.34 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13.84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 2.84 Mrd. Euro. Das freenet-Papier wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des freenet-Anteils belief sich damals auf 68.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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