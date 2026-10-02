freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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02.10.2026 10:02:34
TecDAX-Wert freenet-Aktie: Hätte sich eine freenet-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet?
Vor Jahren in freenet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die freenet-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die freenet-Aktie 22.52 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 444.050 freenet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der freenet-Aktie auf 22.66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’062.17 EUR wert. Mit einer Performance von +0.62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von freenet belief sich zuletzt auf 2.65 Mrd. Euro. Das freenet-IPO fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines freenet-Anteils lag damals bei 68.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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