TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr angefallen

Das EVOTEC SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren EVOTEC SE-Anteile an diesem Tag 5.20 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, befänden sich nun 19.231 EVOTEC SE-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60.42 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 09.11.2026 auf 3.14 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 39.58 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für EVOTEC SE eine Börsenbewertung in Höhe von 561.90 Mio. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die EVOTEC SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch