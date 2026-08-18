TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

Das EVOTEC SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EVOTEC SE-Aktie bei 6.32 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 15.828 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 54.32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3.43 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 45.68 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für EVOTEC SE eine Börsenbewertung in Höhe von 611.98 Mio. Euro. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag des EVOTEC SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die EVOTEC SE-Aktie bei 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch