EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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15.09.2026 10:02:07
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 15.09.2025 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5.95 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, befänden sich nun 168.124 EVOTEC SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 2.86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 480.83 EUR wert. Mit einer Performance von -51.92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 527.09 Mio. Euro. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie lag beim Börsengang bei 12.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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