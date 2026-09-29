EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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29.09.2026 10:02:12
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen EVOTEC SE-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades EVOTEC SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen EVOTEC SE-Anteile an diesem Tag bei 41.42 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, befänden sich nun 2.414 EVOTEC SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 6.90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2.86 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 93.10 Prozent.
EVOTEC SE war somit zuletzt am Markt 499.03 Mio. Euro wert. EVOTEC SE-Anteile wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das EVOTEC SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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