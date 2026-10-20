TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das EVOTEC SE-Papier an diesem Tag bei 17.00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.884 EVOTEC SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 15.48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2.63 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 15.48 EUR entspricht einer negativen Performance von 84.52 Prozent.

EVOTEC SE war somit zuletzt am Markt 455.70 Mio. Euro wert. Das EVOTEC SE-Papier wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des EVOTEC SE-Papiers bei 12.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch