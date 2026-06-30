EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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|Rentable EVOTEC SE-Investition?
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30.06.2026 10:02:12
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in EVOTEC SE gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 20.61 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hat, hat nun 485.201 Anteile im Depot. Die gehaltenen EVOTEC SE-Aktien wären am 29.06.2026 2’410.48 EUR wert, da der Schlussstand 4.97 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 75.90 Prozent.
Jüngst verzeichnete EVOTEC SE eine Marktkapitalisierung von 871.39 Mio. Euro. Die Erstnotiz des EVOTEC SE-Anteils fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der EVOTEC SE-Aktie bei 12.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
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|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
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|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
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|RBC Capital Markets
|04.05.26
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|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
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|RBC Capital Markets
|04.05.26
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|EVOTEC Outperform
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|14.04.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
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