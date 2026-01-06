EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative EVOTEC SE-Anlage?
|
06.01.2026 10:02:17
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in EVOTEC SE gewesen.
EVOTEC SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 8.54 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, befänden sich nun 117.165 EVOTEC SE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (5.51 EUR), wäre die Investition nun 645.58 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 35.44 Prozent gleich.
EVOTEC SE wurde am Markt mit 980.77 Mio. Euro bewertet. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die EVOTEC SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.01.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag billiger (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX stärker (finanzen.ch)
|
05.01.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
05.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX steigt am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu EVOTEC SE
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag seitwärts. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.