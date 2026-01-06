TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr gekostet

EVOTEC SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 8.54 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, befänden sich nun 117.165 EVOTEC SE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (5.51 EUR), wäre die Investition nun 645.58 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 35.44 Prozent gleich.

EVOTEC SE wurde am Markt mit 980.77 Mio. Euro bewertet. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die EVOTEC SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

