TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Elmos Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Elmos Semiconductor-Anteile bei 90.50 EUR. Bei einem Elmos Semiconductor-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.105 Elmos Semiconductor-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 126.19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 114.20 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 26.19 Prozent.

Elmos Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.96 Mrd. Euro gelistet. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Elmos Semiconductor-Papier bei 22.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch