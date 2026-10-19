Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Elmos Semiconductor-Investition im Blick
|
19.10.2026 10:02:40
TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Elmos Semiconductor gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Elmos Semiconductor-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Elmos Semiconductor-Aktie an diesem Tag 63.00 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 1.587 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203.49 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers am 16.10.2026 auf 128.20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +103.49 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Elmos Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 2.20 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
10:02
|TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15.10.26
|MDAX aktuell: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.