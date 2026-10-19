TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Elmos Semiconductor-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Elmos Semiconductor-Aktie an diesem Tag 63.00 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 1.587 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203.49 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Papiers am 16.10.2026 auf 128.20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +103.49 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Elmos Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 2.20 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch